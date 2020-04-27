Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAntalyaspor Haberleri Lukas Podolski’den gençlere tavsiyeler
27.04.2020 - 14:37 | | İHA

Lukas Podolski’den gençlere tavsiyeler

Fraport TAV Antalyaspor’un yıldız oyuncularından Lukas Podolski, U12 takımının oyuncuları ile bir araya gelerek tavsiyelerde bulundu.

Lukas Podolski’den gençlere tavsiyeler

U12 takımının telekonferans aracılığı ile gerçekleştirdiği buluşmaya sürpriz olarak katılan Lukas Podolski, gençlere kendi futbol yaşamından örnekler vererek mücadeleyi asla bırakmamaları önerisinde bulundu.

Mentör Mesut Engin Korkusuz, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Uzmanı Nesrin Kara ve U12 takımımı antrenörü Ramazan Irmak’ın da yer aldığı buluşmaya katılan Lukas Podolski, gençlerin sorularını da yanıtladı. Futbola başlamasından ilk profesyonel maçına, oynadığı dev kulüplerden dünya kupasını kaldırmasına kadar birçok anısını da paylaşan Podolski, “Yıldız bir kere kayar ve onu yakalamalısınız. Elinize geçen fırsatları iyi değerlendirin ve hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin” dedi.

Lukas Podolski’den gençlere tavsiyeler

Podolski, en kısa zamanda U12 takımının antrenmanını da ziyaret etmek istediğini sözlerine ekledi.

Lukas Podolski’den gençlere tavsiyeler

Lukas Podolski'nin Inter'le İlk Golü

Kimpembe tek elle hindistan cevizi kırdı: Karantinada 365. günüm...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çağlar'dan İzmir, transfer ve milli takım sözleri

Çağlar'dan İzmir, transfer ve milli takım sözleri 

Formula 1'de Fransa Grand Prix'si iptal edildi

Formula 1'de Fransa Grand Prix'si iptal edildi

Serkan Tokat: Kendi maçlarımı tekrar izleme fırsatım oldu

Serkan Tokat: Kendi maçlarımı tekrar izleme fırsatım oldu
Yasir Subaşı'nın futbol özlemi...

Yasir Subaşı'nın futbol özlemi...

Sıradaki Haber