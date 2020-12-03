Lukas Podolski'den transfer itirafı: Çok hatalı bir karar verdim!

Süper Lig'de bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve şu sıralar Antalyaspor için ter döken Alman yıldız Lukas Podolski, Bild'e önemli açıklamalarda bulundu. Podolski, Inter'e gitmesinin kariyerindeki en büyük hatalardan biri olduğunu belirtti.

Podolski'nin açıklamaları şu şekilde;

"Takıma kış transfer döneminde katıldım. Bu benim kariyerimde iyi bir adım değildi. Bu kiralık anlaşmasının çok doğru olmadığını sonradan anladım fakat yine bir tecrübe oldu. Ama tekrar dener miydim? Evet bunu yapardım. Sadece futbol olarak değil farklı bir şehir, farklı insanlar tanımak da değişik bir deneyim oldu."