Luyindama: "Zamana ihtiyacımız var"

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederken maç sonu Christian Luyindama açıklamalarda bulundu.

"Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla beraber yeniden sahaya çıktım. Doktorumuz Yener Bey'e de teşekkür ediyorum, onun sayesinde sahalara döndüm."

"Daha çok çalışıp daha fazla keyif vermemiz gerekiyor. Hep beraber güzel oynuyoruz. Tabii ki oyuncuların beraber oynayıp form tutması için zamana ihtiyacımız var."