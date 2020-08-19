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19.08.2020 - 18:17 |

Lyon - Bayern Münih: 0-3

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fransız temsilcisi Lyon, Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Tek maç eleme sistemine göre oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan Bayern Münih adını finale yazdırdı. Alman temsilcisinin finaldeki rakibi PSG oldu.

Lyon - Bayern Münih: 0-3
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Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fransız temsilcisi Lyon ile Alman ekibi Bayern Münih karşı karşıya geldi. Maçı 3-0 kazanan Bayern Münih adını finale yazdırdı.

Portekiz'in Lizbon kentindeki Jose Alvalade Stadyumu'ndaki  maçta Bayern Münih'in gollerini 18. ve 33. dakikalarda Gnabry ile 88. dakikada Lewandowski kaydetti.

Bayern Münih Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain ile eşleşti. Karşılaşma 23 Ağustos Pazar günü oynanacak.

Lyon - Bayern Münih: 0-3



İLK 11'LER

Lyon: Lopes, Denayer, Marcelo, Marçal, Dubois, Cornet, Guimaraes, Aouar, Caqueret, Depay, Ekambi

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski

Lyon - Bayern Münih: 0-3

Bayern Münih 8-2 Barcelona Maçının Tüm Golleri

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