Lyon - Bayern Münih maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da!

Juventus'u sağlam savunmasıyla ve deplasman golü kuralıyla geçen Lyon'dan kimse Manchester City'yi tek maçta eleyip adını yarı finale yazdırmasını beklemiyordu ancak Fransız ekip, Moussa Dembele'nin bu sezon Devler Ligi'nde attığı ilk gollerle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmasını bildi. Takımda önemli bir eksik yok ve TD Rudi Garcia'nın Dembele'yi bir kez daha kenardan getirmesi, Süper Lig görmüş savunma oyuncuları "Denayer, Marcelo & Marçal" üçlüsünden vazgeçmemesi bekleniyor. TD Rudi Garcia, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında; "Zayıf noktaları yok gibi dursa da hiçbir takım mükemmel değildir. Sadece savunma yapmayacağız, kendimizi inanacak ve turu geçmek için elimizden geleni yapacağız..." dedi.

Bayern'in formsuz Barcelona'yı geçmesi bekleniyordu ancak 8-2'lik skor ve maç sonrası yapılan açıklamalar, Alman devinin hiç şakası olmadığını gözler önüne serdi. Yaklaşık 15 gündür resmi maça çıkmayan Benjamin Pavard iyileşti ve takımla antrenmanlara başladı ancak TD Hansi Flick, "Kimmich, Boateng, Alaba, Davies" savunma hattını bozmayacaktır. 10 formanın yeri garanti gibi, kalan tek forma için Ivan Perisic ve Kingsley Coman arasındaki karar maç saati verilecek. 15 dakikaya 2 gol 1 asist sığdıran Philippe Coutinho da plase... Flick; "Barcelona galibiyetini geride bıraktık ve tamamen Lyon'a odaklandık. O galibiyetin üstünü çizdik ve sıradakini kazanıp adımızı finale yazdırmak istiyoruz..." açıklamasında bulundu.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Lyon bu sezon oynadığı 9 Şampiyonlar Ligi maçının sadece 4'ünü kazanabildi. (3 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- Bayern bu sezon oynadığı 9 Şampiyonlar Ligi maçının 8'inde 3+ gol atma başarısı gösterdi.

- İki takım 10 sezon sonra yeniden yarı finalde karşı karşıya! O zaman çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanan 2 maçı da Bayern kazanmış ve rakibi Lyon'dan gol yememişti. (2 maç - 4 gol)

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