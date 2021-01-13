Lyon, Dembele'nin boşluğunu Slimani ile doldurdu

Lyon, Leicester City'den Islam Slimani'yi bedelsiz olarak kadrolarına kattıklarını ve 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Golcüsü Dembele'yi Atletico Madrid'e gönderen Fransız kulübü, yerine Fenerbahçe'nin eski golcüsü Islam Slimani'yi koydu.

Geçen sezon Monaco'da kiralık olarak forma giyen Slimani, yeniden kulübü Leicester'a dönmüş ancak Premier Lig'de bu sezon sadece 19 dakika forma giymişti.

Lyon, Leicester City'den bedelsiz olarak aldıkları tecrübeli golcüyle 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını da belirtti. Cezayirli futbolcu, feçen sezon Monaco'da çıktığı 19 maçta 9 gol atıp 7 asistlik performans göstermişti.

MOUSSA DEMBELE ATLETICO MADRID'DE

Öte yandan Dembele için yapılan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Atletico Madrid, sezon sonuna kadar 1,5 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği golcü oyuncu için 33,5 milyon euro vererek bonservisini alacak. Bir sonraki transferden elde edilecek karın da yüzde 10'u yine Lyon'un olacak.