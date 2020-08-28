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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Lyon - Dijon maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
28.08.2020 - 10:37 |

Lyon - Dijon maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Şampiyonlar Ligi serüveni uzadığı için ilk haftayı pas geçen Lyon, Fransa Ligue 1 macerasına Dijon karşısında başlarken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Fransa Ligue 1'de kesintisiz CANLI YAYIN keyfi Misli.com'da!

Lyon - Dijon maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
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Manchester City'yi deviren, Bayern'e soğuk terler döktüren Lyon, Fransa Ligue 1 macerasına 1 hafta ertelemeli de olsa başlıyor. Lig Kupası finalinde kırmızı kart gören tecrübeli sağ bek Rafael cezalı, TD Rudi Garcia'nın Şampiyonlar Ligi'nde savunma ağırlıklı 3-5-2 yerine 4-3-3'e dönüş yapması gündemde... Karl Toko Ekambi yedek kulübesine geri dönerken, Jeff Reine-Adelaide sağ açıkta görev yapabilir. Moussa Dembele de Memphis Depay'la birlikte hücumdaki yerini alacak. Ekambi dışında Marçal'ın da yedeğe çekilip, sol bekte Maxwel Cornet'nin forma giymesi şaşırtıcı olmaz.

Lyon - Dijon maçı canlı bahis heyecanı Misli.comda

Sezona Angers yenilgisiyle başlayan Dijon'da TD Stephane Jobard, ilk haftayı koronavirüs karantinasında olduğu için kaçıran Fouad Chafik'e, zorlu Lyon deplasmanında sağ bekte şans verebilir. Lyon'dan kiralanan Pape Cheikh Diop, iki takım arasındaki anlaşma gereği forma giyemeyecek. Orta alanda onun boşluğunu Romain Amalfitano ile doldurmaları bekleniyor. Kaptan Julio Tavares, sakatlığı sebebiyle sezonun açılışını kaçırmıştı. Tecrübeli forvetin durumu hala belirsiz, maç saatini bekleyeceğiz. Angers karşısında silik bir görüntü çizen Aurelien Scheidler, takımın hücum merkezinde tek alternatif konumunda...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takımın son 4 sezonda oynadığı 7 lig maçının 6'sı "2.5 ÜST" bitti.

- "2.5 ÜST" biten bu 6 maçın 5'inde ise "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Lyon Kazanır" oldu! %55'lik kesim Şampiyonlar Ligi'ndeki iyi performansı sonrası Lyon'un lige de galibiyetle başlayacağını düşünüyor... %18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Romelu Lukaku'nun bu sezon attığı tüm goller...
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