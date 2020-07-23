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23.07.2020 - 15:09 | | İSTANBUL / (DHA) -

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Fransız kulübü Lyon’un, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Luiz Gustavo’yu transfer etmek istediği iddia edildi.

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor
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Fransa basınında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz sezon Fransız kulübü Marsilya’dan Fenerbahçe’ye transfer olan ve sarı-lacivertlilerin 6 milyon euro bonservis ücreti ödediği yıldız oyuncu Luiz Gustavo için Lyon Kulübü’nün devrede olduğu belirtildi.

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Sarı lacivertlilerle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Gustavo’nun Fransa basınında yer alan haberde Lyon’da takımdan ayrılan Tousart’ın yerine düşünüldüğü ancak maliyeti nedeniyle kulübün temkinli davrandığı ifade edilirken; yıldız oyuncunun ise Fransa’ya dönmeye sıcak baktığı dile getirildi.

Gustavo, Fenerbahçe ile çıktığı 35 maçta, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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