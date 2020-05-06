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06.05.2020 - 08:48 | | FANATİK

Lyon, Luiz Gustavo'nun peşinde

Liglerin sonlandırdığı Fransa’da sezonu yedinci olarak bitiren Lyon, gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı.

Lyon, Luiz Gustavo'nun peşinde
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Alınan bilgiye göre Lyon’un, Marsilya’dan Fenerbahçe’ye sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gelen Luiz Gustavo için harekete geçtiği öğrenildi.

Sezon durmadan önce Kanarya’nın en iyi oyuncularından biri olan Gustavo’yu Fenerbahçe’nin kolay kolay bırakacağı düşünülmüyor. Ancak Fransız ekibinin, maddi anlamda iyi bir teklif yapacağı konuşuluyor.

Lyon, Luiz Gustavonun peşinde

Lyon, Luiz Gustavonun peşinde

 

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