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11.06.2018 - 02:30 |

Maaş kupasında Brezilya

2018 Dünya Kupası öncesi ilginç bir turnuva oynatıldı.

Maaş kupasında Brezilya
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2018 Dünya Kupası öncesi ilginç bir turnuva oynatıldı. Daily Mail Gazetesi’nde yer alan haberde, turnuvada yer alan 32 takımın oyuncularının kulüplerindeki maaşlarına göre sıralaması ve şampiyonluk şansı ortaya kondu.

Buna göre ilk olarak gruplardaki sıralamalar belirlendi. Ardından yine maaş yükseliğine göre son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final oynatıldı. Sonuçta da en yüksek maaşlı oyunculara sahip Brezilya-İspanya finalini Brezilya kazandı. Neymar’ın PSG’den aldığı maaş faktörüyle Brezilya, 5.8 milyon sterlinle öne çıktı.

Hemen arkasında da İspanya 5.4 milyon sterlinle dikkat çekti. Maaş hesaplamasında toplam rakam oyuncusu sayısına bölünerek ortaya çıkarıldı, ortalama alındı. Turnuvanın en çok maaş alan oyuncusu Messi’nin 35 milyon sterlinle öne çıktığı aktarıldı.

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