Maç sonu olay sözler! "Fenerbahçe'de ne plan var ne de sistem"

İşte Derelioğlu'nun çok konuşulan sözleri:

Galatasaray dün maçın ilk dakikasından itibaren daha cesur oynayan, topa sahip olan, galibiyet için sahaya çıkan taraftı.

Fenerbahçe kontra atak futbolu ile rakip kalede gol aradı. Organize olamayan bir Fenerbahçe izledik ve sonucunda da sarı-lacivertliler mağlup oldu.

Son dönemde Rize ve Hatay maçlarında da kazanmasına rağmen oyunu ile umut vermeyen Fener'in dün bu oyunla bir yere varamayacağı gözler önüne serildi.

Sarı-Lacivertli takıma baktığımızda bir antrenör fotoğrafı göremiyorum. Takım olarak baktığımızda Fenerbahçe'nin ne bir planı ne de sistemi var...