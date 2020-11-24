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24.11.2020 - 17:06 |

Maç Sonucu | Denizlispor 1-2 Turgutluspor

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Denizlispor, konuk ettiği Turgutluspor'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Maç Sonucu | Denizlispor 1-2 Turgutluspor
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Süper Lig ekibi Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Misli.com 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'a 2-1 mağlup olarak kupanın dışında kaldı.

8. dakikada Muhammet Beşir'in golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip, maç boyunca gayretli oyunuyla dikkat çekerken Denizlispor'un beraberlik golü 53. dakikada Hadi Sacko'dan geldi.

69. dakikada Turgutluspor'da sahneye çıkan isim Sinan Özkara oldu. Maçın ilerleyen bölümünde Denizlispor bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve konuk ekip karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Süper Lig ekibi Denizlispor, Misli.com 2. Lig ekibi Turgutluspor'a yenilerek kupaya veda etmiş oldu.

Maç Sonucu | Denizlispor 1-2 Turgutluspor

 

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