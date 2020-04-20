Maç ve Performans Analizi Kursu online eğitim olarak başladı

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, TFF Futbol Gelişim Direktörü (FGD) ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ile TFF FGD Eğitim Kurulu Koordinatörü Dr. Erden Or'un gözetiminde, antrenör eğitimcisi Serkan Emre Sefa'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitime 37 kursiyer online olarak katılıyor.

TFF ve Acıbadem Sports eğitmenlerinin görev aldığı kurs 24 Nisan Cuma günü tamamlanacak. Eğitimde tüm kursiyerler birebir sunum ve sınav süreçlerinden geçerek sertifikalarını alabilecek.