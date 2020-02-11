Maç yayınında tarihi plan! Premier Lig...

CELAL UMUT EREN

Avrupa’nın en iyi ligleri arasında yer alan ve bir numarası olarak gösterilen Premier Lig, yayıncılıkta dev bir projeye imza atıyor. Daily Mail’de yer alan haberde İngilizler, şu anda tüm dünyada çok popüler olan film, dizi ve belgesel platformu Netflix’in sistemine benzer bir yayın sistemi üzerinde çalışıyor.



Premier Lig yönetimi, 2022’ye hazır hale getirmeye çalıştığı bu sistemin, hem kulüplerin hem de taraftarların yararına olması için çaba harcıyor. Ligin yeni CEO’su Richard Masters, şu anda altyapı ve servis hizmetleri konusunda çalışmalar yapıldığını duyurdu.



Mevcut yayın anlaşmaları nedeniyle sistemin 2022’de hayata geçirilmesinin planlandığını ifade eden Richard Masters, daha çok insana daha az aylık ücretle uğraşıp, kulüplere daha fazla kâr sağlamak istediklerini söyledi. Şu anda yıllık 912 sterlin ödeyen taraftarlar, aylık 76 sterlin yatırıyor. Ancak son yapılan araştırmalar ve çalışmalarda ilginç veriler ortaya çıktı. Eğer ‘Netflix’ tarzı bir platforma dönülürse, çeşitli kategoriler olacak. Taraftarlar, ister sadece kendi takımlarının maçları, ister büyük takımların maçları, isterlerse de tüm takımların maçlarını alma şansına sahip olacak. Burada ayrıca Premier Lig kulüplerinin maçları ne kadar izleniyor, hangi takım daha çok izleniyor, hangisi daha çok aboneye sahip gibi kriterler olacak. Reyting hesaplaması daha kolay olduğu için kulüplere de buna göre ücret ödenecek.

Özel içerikler

Premier Lig’in hayata geçirmeyi planladığı yeni model, Netflix’e ciddi benzerlikler taşıyacak. Lig maçlarının yanı sıra takımlarla ilgili özel içerikler, futbolcu röportajları, belgeseller, mini diziler ve eski yıldızlardan kesitler yer alacak. Adım adım ilerlenmesi planlanan bu sistemin içerik kısmıyla ilgili Netflix’ten bilgi de alınıyor.

Dünyanın her yerinde

Premier Lig, tüm dünyaya yayılacak. Özellikle Asya ülkelerinde çok sayıda taraftarı olan Premier Lig, Singapur, Malezya, Çin, Hindistan, Endonezya, Güney Kore, Japonya gibi hem nüfus bakımından hem de ilgi duymaları açısından birçok ülkeye yönelecek. Ayrıca Avrupa’da da başta kuzey ülkeleri olmak üzere her yerde Premier Lig’in daha fazla izlenmesi bu sayede sağlanacak.