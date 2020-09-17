Maça saatler kaldı! Neftçi Bakü-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?

Galatasaray bu akşam Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu akşam Azerbaycan'ın köklü takımlarından olan Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek olan Sarı Kırmızılu takımda gözler maçın oynanacağı saate çevrilirken maçın yayın bilgilerini merak eden futbolseverler araştırmalarına devam ediyor. Pandemi nedeniyle tek maç eleme sistemine göre oynanacak olan müsabakayı kazanan takım bir üst tura yükselecek. Peki Neftçi Bakü-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak

NEFTÇİ BAKÜ-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Neftçi Bakü-Galatasaray maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele D-Smart Smart Spor ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Neftçi: Aqil Mammadov, Cabir Emirli, Mamadou Mbodj, Anton Krivotsyuk, Thallyson, Namiq Alasgarov, Emin Makhmudov, Sabir Bougrine, Mamadou Kane, Mirabdulla Abbasov, Yusuf Lawal

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Arda Turan, Belhanda, Emre Kılınç, Falcao

Azerbaycan'da geçtiğimiz sezon koronavirüs nedeniyle 20 maç sonunda sona erdirildi ve Neftçi Bakü, şampiyon ilan edilen Qarabağ ekibinin 8 puan gerisinde sezonu 2. sırada tamamlayıp UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı. Yarıda kalan geçen sezonun 15. haftasında takımın başına geçen Fizuli Mammadov, Azerbaycan temsilcisiyle şu ana kadar 9 resmi maça çıktı ve sadece 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Avrupa Ligi'nin bir önceki eleme turunda, yine iç sahada, Makedonya'dan FC Shkupi ile karşılaşıp 2-1 kazanan Neftçi Bakü'de, galibiyeti getiren golleri Sabir Bougrine ve Anton Kryvotsiuk atmıştı. TD Mammadov'un en güvendiği isimlerin başında, her iki kanatta da oynayabilen Yusuf Lawal yer alırken; takımdaki 4. sezonuna giriş yapan kaptan Emin Makhmudov merkez orta sahada takımın beyni konumunda...

Süper Lig'e 3-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, önümüzdeki hafta sonu ligde Başakşehir ile karşılaşacağı için Neftçi Bakü karşısına rotasyon yaparak çıkabilir. Sakatlıktan yeni yeni kurtulan Christian Luyindama ile 8 günlük periyotta 3 maç kaldırması sakıncalı olabilecek Radamel Falcao ve Arda Turan gibi isimler mücadeleye yedek kulübesinde başlayabilir. İsmi Avrupa Ligi listesinde yer almayan Oğulcan Çağlayan ve henüz fiziksel kapasitesi yeterli olmadığı düşünülen Oghenekaro Etebo, Azerbaycan kafilesinde yer almadı. TD Fatih Terim; "Galatasaray her ne koşulda olursa olsun sonuna kadar mücadele etmek ister. Rotasyon demeyelim de aynı pozisyonun 1 ve 2 numaralı isimlerinin rekabetini görmek istiyorum diyelim..." açıklamasında bulundu.