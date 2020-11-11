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11.11.2020 - 13:06 | | İSTANBUL, (DHA)

Macaristan Teknik Direktör Marco Rossi koronavirüse yakalandı

UEFA Uluslar B Ligi'nde 18 Kasım Çarşamba günü A Milli Takım'ı konuk edecek Macaristan'ın teknik patronu Marco Rossi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Macaristan Teknik Direktör Marco Rossi koronavirüse yakalandı
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2020-2021 UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta Türkiye'nin rakiplerinden olan Macaristan Milli Takımı'nda teknik direktör Marco Rossi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. 56 yaşındaki İtalyan teknik adamın, Macaristan Futbol Federasyonu'nun Telki kasabasındaki tesislerinde oyuncu ve diğer personelden izole biçimde kampa devam ettiği öğrenildi.

Rusya'nın 8 puanla lider olduğu grupta 7 puanla ikinci durumdaki Macaristan 15 Kasım Pazar günü Sırbistan ile 18 Kasım Çarşamba günü de Türkiye ile evinde karşı karşıya gelecek.

Macaristan Teknik Direktör Marco Rossi koronavirüse yakalandı

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