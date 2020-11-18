Macaristan - Türkiye (CANLI)

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Rusya’yı konuk edecek. Üçüncü grupta, son maçlar öncesinde Rusya 8 puan ve averajla lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’nin 6 puanla üçüncü sırada yer aldığı grupta, Sırbistan ise 3 puanla son sırada.

İŞTE İLK 11'LER:



Macaristan: Dibusz, Lang, Hangya, Attila Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic

Türkiye: Mert, Nazım Sangare, Merih, Ozan Kabak, Caner, Mahmut, Ozan Tufan, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Cenk Tosun

MACARİSTAN ÜSTÜN!

İki ülke takımları arasında bugüne kadar yapılan 7'si resmi 6 özel toplam 13 maçta Macaristan'un galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 13 maçın 7'sini Macaristan kazanırken 4 maçtan ise A Milli takım gaip ayrıldı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Türkiye, Macaristan filelerine bu maçlarda 15 gol bırakırken Macaristan ise Türkiye kalaesine 26 gol bıraktı.