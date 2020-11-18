Macaristan - Türkiye maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Gruptaki ilk 5 maçta 8 puan toplayarak averajla 2. sırada yer alan Macaristan'da çok önemli isimler A Milli Takımımız'a karşı forma giyemeyecek! As kaleci Peter Gulacsi, önemli savunmacılardan Willi Orban ve hücumdan Adam Szalai sakat. 2000'li genç yetenek, Sivas'taki ilk maçta serbest vuruştan spektaküler bir gol atan Dominik Szoboszlai, Roland Sallai ve Laszlo Kleinheisler ile birlikte koronavirüs karantinasında. "Takım oyunumuzu sahaya yansıtabilirsek Türkiye'nin gücünü dengeleyebileceğimize inanıyoruz..." diyen TD Marco Rossi de koronavirüs karantinasında ve takımla birlikte antrenmanlara çıkamadı. Elde kalanların en dikkat çekenleri Bristol City forması giyen Adam Nagy ve Kasımpaşa'nın bu sezon kadrosuna kattığı Kevin Varga.

A Milli Takımımız 6 puanla grubun 3. sırasında ve Budapeşte'de 3 puan alır da Rusya, Sırbistan'a puan kaybederse zirveye yerleşecek. Grup liderliği demek, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na gitmek için kısa yollardan birine girmek demek olacak... Tecrübeli golcümüz Burak Yılmaz'ın cezası biterken, Rusya maçında sarı kart gören Cengiz Ünder cezalı duruma düştü. Efecan Karaca, Çağlar Söyüncü, Enes Ünal, Orkun Kökçü, Zeki Çelik ve Mert Çetin aday kadrodan çeşitli sebeplerle çıkartıldı. Macaristan karşısına sağ bekte Nazım Sangare, sol bekte Caner Erkin forma giyecek. Cezalı Cengiz'in yerine Cenk Tosun kanada geçecek, Burak Yılmaz hücumun en ilerisinde başlayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Macaristan son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi. (3 galibiyet - 2 beraberlik)

- A Milli Takımımız son 13 maçının sadece 1'ini kaybetti. (5 galibiyet - 7 beraberlik)

- İki takım arasında son 8 yılda oynanan 3 maçta Macaristan'ı hiç yenemedik! (1 beraberlik - 2 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Uluslar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Türkiye Kazanır" oldu! %24'lük kesim Ay-Yıldızlı milli takımımızın zorlu deplasmandan 3 puanla döneceğini düşünüyor... %15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.