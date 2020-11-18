Macaristan-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Macaristan-Türkiye maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Uluslar B ligi 3. grup son maçında A Milli takım Macaristan'a konuk olacak. Grupta çıktığımız ve iyi bir oyun ortaya koyduğumuz ilk maçı 1-0'lık skorla kaybeden A Milli takımda gözler bu akşam oynanacak olan Macaristan maçına çevrildi. Rusya karşısında aldığımız 3-2'lik galibiyetin ardından Macaristan karşısına da mutlak galibiyet parolası ile çıkacak olan A Milli takımda gözler maçın oynanacağı saate çevrildi. Peki Macaristan-Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda?
Macaristan-Türkiye maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar B Ligi 3. grup maçında A Milli takım Macaristan'a konuk olacak. Gruptaki son maçında Macaristan'ı devirip grubu iyi bir konumda bitirmenin hesaplarını yapan millilerde gözler maç saatine çevrildi. Rusya karşısında 1-0 geriye düştüğümüz maçın ardından 3-2'lik skorla sahadan galip ayrılan Millilerde parola 3 puan! Grupta ilk maçında Macaristan ile Türkiye'de karşı karşıya gelen A Milli takım iyi bir oyun sergilediği mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrılan taraf olmuştu. Peki Macaristan-Türkiye maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Macaristan-Türkiye maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Puskas Arena'da oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.
MACARİSTAN ÜSTÜN!
İki ülke takımları arasında bugüne kadar yapılan 7'si resmi 6 özel toplam 13 maçta Macaristan'un galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 13 maçın 7'sini Macaristan kazanırken 4 maçtan ise A Milli takım gaip ayrıldı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Türkiye, Macaristan filelerine bu maçlarda 15 gol bırakırken Macaristan ise Türkiye kalaesine 26 gol bıraktı.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan, Cenk Tosun
Macaristan: Gulacsi, Adam Lang, Attila Szalai, Attila Fiola, Willi Orban, Adam Nagy, Adam Szalai, Dominik Szoboszlai, Filip Holender, David Siger, Roland Sallai