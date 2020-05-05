Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle 14 Mart'ta askÄ±ya alÄ±nan Macaristan 1. Futbol Ligi'nde sezon 30 MayÄ±s'ta tekrar baÅŸlayacak.Â

Macaristan Futbol Federasyonu (MLSZ) tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 23 MayÄ±s'ta kupa maÃ§larÄ±nÄ±n oynanacaÄŸÄ±nÄ±, 30 MayÄ±s'ta ise ligin kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam edeceÄŸi duyuruldu.Â

AÃ§Ä±klamada, ligin haziran sonuna kadar tamamlanmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± ve her bir takÄ±mÄ±n en az 3 gÃ¼n arayla maÃ§ yapacaÄŸÄ± bilgisi yer aldÄ±.Â

AyrÄ±ca, tÃ¼m kulÃ¼plerde haftada iki defa ve maÃ§ Ã¶ncesinde oyunculara Kovid-19 testi yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydedildi.Â

Macaristan'da bugÃ¼ne kadar 3035 vaka gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, 351 kiÅŸi ise hayatÄ±nÄ± kaybetti.