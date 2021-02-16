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HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri Maccabi Playtika Tel Aviv - Anadolu Efes maçının tarihi belli oldu
16.02.2021 - 15:21 | | İSTANBUL (DHA) -

Maccabi Playtika Tel Aviv - Anadolu Efes maçının tarihi belli oldu

Turkish Airlines EuroLeague'de Anadolu Efes'in, İsrail'deki seyahat kısıtlamaları nedeniyle ertelenen Maccabi Playtika Tel Aviv müsabakası 16 Mart Salı günü TSİ 20.30'da oynanacak.

Maccabi Playtika Tel Aviv - Anadolu Efes maçının tarihi belli oldu
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Turkish Airlines EuroLeague'in 23'üncü haftasının takviminde yer alan ve İsrail'deki seyahat kısıtlamaları nedeniyle ertelenen Maccabi Playtika Tel Aviv - Anadolu Efes karşılaşmasının tarihi EuroLeague tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada, ertelenen müsabakanın 16 Mart Salı günü TSİ 20.30'da Menora Mivtachim Arena'da oynanacağı belirtildi.

Maccabi Playtika Tel Aviv - Anadolu Efes maçının tarihi belli oldu

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