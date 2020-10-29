Maccabi Playtika Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda sorusu basketbolseverler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. THY Euroleague'de 6. hafta maçında İsrail deplasmanında Maccabi Playtika Tel Aviv'e konuk olacak olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Panathinakos karşısında alınan mağlubiyeti unutturmak istiyor. Peki Maccabi Playtika Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

MACCABİ TEL AVİV-FENERBAHÇE BEKO MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Maccabi Playtika Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 22:05'te başlayacak. Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanacak olan mücadele beIN SPORTS HD 3 ekranından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika'nın konuğu olacak

Basketbol THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'nın konuğu olacak. Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.05'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda Kızılyıldız mts ve Anadolu Efes'e üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, CSKA Moskova, Bayern Münih ve Panathinaikos OPAP karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.

Alba Berlin ve Khimki karşılaşmalarında galip gelen Maccabi Playtika ise CSKA Moskova, Bayern Münih ve Olympiakos'a yenildi.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 21 maçın 14'ünü Maccabi Playtika kazanırken, 7'sinden Fenerbahçe Beko üstün ayrıldı.

Avrupa kupalarında 542. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 543. maçına Maccabi Playtika karşısında çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 542 karşılaşmanın 310'unu kazandı, 232'sini ise kaybetti.

Avrupa Ligi'nde ise 340 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet ve 141 mağlubiyet yaşadı.