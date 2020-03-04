Maccabi Tel Aviv Anadolu Efes maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? Efes maçı ne zaman saat kaçta başlıyor?

Euroleague’de 27. hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile temsilcimiz Anadolu Efes karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte oldukça zorlu bir maça sahne olması beklenen mücadeleyle ilgili bilinmesi gerekenler...



MACCABI TEL AVIV ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?



Maccabi Tel Aviv ile Anadolu Efes bugün Türkiye saatine göre 22:00’da karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports Haber'den şifresiz ve canlı yayınalancak...



EFES UZUN BİR ARADAN SONRA EKSİKSİZ!

ALBA Berlin deplasmanına Shane Larkin olmadan çıkan Anadolu Efes, Vasilije Micic'in skorer oyunu ve kenardan gelen Adrien Moerman'ın müthiş katkısıyla 13 sayılık nefis bir galibiyete imza atmıştı. Euroleague'deki galibiyet serisi 11 maça çıkan lacivert-beyazlı temsilcimiz, önemli isimlerini dinlendirip Süper Lig'de İTÜ Basket'i rahat geçti. Sakatlığı geçen Dunston ve Larkin'in de katılımıyla İsrail deplasmanında tüm takım Ergin Ataman'ın kontrolünde olacak.

Olympiakos'u son anlarda geçip Euroleague'deki son 4 maçını firesiz atlatan Maccabi Tel Aviv ise, CSKA Moskova ile play-off'ta yer kapma savaşı veriyor. Omri Casspi kesin olarak yok, Tarik Black'in de yetişmeyeceği söyleniyor. Omzu çıkan Nate Wolters ameliyat oldu, büyük ihtimalle de sezonu kapattı.