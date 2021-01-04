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04.01.2021 - 16:03 |

Magazin haberleri | Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya 400 bin TL'ye kolye

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Ocak 2017'de evlendiği ünlü oyuncu Şükran Ovalı'ya evlilik yıldönümü hediyesi olarak 400 bin TL'ye kolye aldı.

Magazin haberleri | Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya 400 bin TL'ye kolye
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Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Ocak 2017'de oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girmişti. Evliliklerinde 4. yılını kutlayan Erkin, eşi Ovalı'ya yine büyük sürpriz yaptı.

Takvim'in haberine göre; daha önce kızları Mihran Ela için Çekmeköy'den 2,5 milyon TL'den 4 tane ev satın alan Caner Erkin, eşine evlilik yıldönümü için de özel bir hediye aldı. Pandemi olmasaydı kutlamayı evlendikleri yer olan Roma'da yapmayı planlayan tecrübeli futbolcu, bu hayalini gerçekleştiremediği için eşine çok özel bir kolye yaptırdı.

Caner Erkin eşi için özel Kapalıçarşı'da özel olarak yaptırdığı kolye için 400 bin TL gibi küçük bir servet ödedi.

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Magazin haberleri | Caner Erkinden Şükran Ovalıya 400 bin TLye kolye

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