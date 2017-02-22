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22.02.2017 - 07:18 |

Magic Johnson, Lakers’a geri döndü

NBA takımlarından Los Angeles Lakers, eski yıldız oyuncusu Magic Johnson’ı basketbol operasyonları başkanlığına getirdi.

Magic Johnson, Lakers’a geri döndü
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Amerikan Basketbol Ligi’nin (NBA) eski yıldız oyuncularından Earvin "Magic" Johnson, eski takımı Los Angeles Lakers’ın basketbol operasyonları başkanı oldu. Lakers’ın internet sitesinde yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Johnson’ın, basketbol operasyonlarının başkanı olduğu belirtildi.

'Lakers'ı şampiyon yapacağız'

Johnson’ın tüm basketbol operasyonlarından sorumlu olacağını bildiren Los Angeles Lakers’ın başkanı Jeanie Buss, "Magic, başantrenör Luke Walton ve yeni genel menajer birlikte çalışacak. Umarım yakın zamanda genel menajerin kim olduğunu da açıklayacağız. Bu üçlü, Los Angeles Lakers’ın yeni neslini oluşturacak." ifadelerini kullandı. Hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü aktaran Magic Johnson ise "1979’dan beri Lakers’ın bir parçasıyım. Takıma kazanma kültürü aşılamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Harika bir başantrenöre ve genç oyunculara sahibiz. Hep birlikte Los Angeles Lakers’ı NBA şampiyonu yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan kulübün genel menajeri Mitch Kupchak, başkan yardımcısı Jim Buss ve halka ilişkiler başkan yardımcısı John Black ile yolların ayrıldığı bildirildi. Faal basketbol hayatı (13 sezon) boyunca sadece Lakers forması giyen Johnson, takımıyla 5 şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 3 kez NBA’in en değerli oyuncusu seçilen Johnson, adını kulübün efsane oyuncuları arasına yazdırmıştı. Johnson şubat ayının başında başkan danışmanlığına getirilmişti.

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