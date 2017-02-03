Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Magic Johnson Lakers'ta
03.02.2017 - 00:15 | | AA

Magic Johnson Lakers'ta

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski yıldız oyuncularından Earvin "Magic" Johnson, eski takımı Los Angeles Lakers'ın danışmanı oldu.

Magic Johnson Lakers'ta
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski yıldız oyuncularından Earvin "Magic" Johnson, eski takımı Los Angeles Lakers'ın danışmanı oldu. Lakers'ın internet sitesinde yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Johnson'ın, kulübün tüm etkinliklerinde danışman unvanıyla görev alacağı belirtildi.

Los Angeles Lakers'ın başkanı Jeanie Buss, Johnson'ın takıma dönmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Magic'in deneyimi ve yeteneklerini kulübe yeniden kazandırmamızdan dolayı büyük heyecan ve onur duyuyorum. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Johnson ise Lakers'a olan gönül bağının her zaman devam ettiğini belirterek, "Yıllar boyunca kulüplerin yönetiminde görev alma konusunda elime birçok fırsat geçti ama Lakers her zaman ilk seçimim olarak kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Faal basketbol hayatı (13 sezon) boyunca sadece Lakers forması giyen Johnson, takımıyla 5 şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 3 kez NBA'in en değerli oyuncusu seçilen Johnson, adını kulübün efsane oyuncuları arasına yazdırmıştı.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
  2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
  3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
  4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
  5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
    Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Sıradaki Haber