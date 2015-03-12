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12.03.2015 - 13:20 |

Mahlangu 3 hafta yok

Torku Konyaspor’da antrenman sırasında sakatlanarak ayağı alçıya alınan Mahlangu’nun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Mahlangu 3 hafta yok
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Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 13 Mart Cuma günü oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürürken, takıma devre arasında İsveç’in Göteborg takımından transfer edilen Güney Afrikalı orta saha oyuncusu May Siphiwe Mahlangu antrenmanda sakatlandı.

Djalma Campos ile girdiği ikili mücadelede ayak bileğine darbe alan oyuncu takımın sağlık sponsoru Medicana Konya Hastanesine kaldırıldı. Kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Galip Bilen Türklü ile Medicana Konya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Salim Ersözlü’nün muayenesi sonrası tetkiklerin ardından ayak bileğinde bir kemiğinin kırıldığı ve kemik ödemi oluştuğu öğrenilen futbolcunun sağ ayağı alçıya alındı. Alçının 3 hafta sonra çıkarılacağı ve futbolcunun da antrenmanlara bu süre sonrasında başlayabileceği kaydedildi.

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