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14.11.2017 - 02:30 |

Mahmut çabası

Medipol Başakşehir, Süper Lig’de cumartesi günü sahasında lider Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mahmut çabası
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Medipol Başakşehir, Süper Lig’de cumartesi günü sahasında lider Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sakatlığı süren Mahmut Tekdemir takımdan ayrı çalıştı. Kulüp doktorlarının, başarılı futbolcuyu karşılaşmaya yetiştirmeye çalıştıkları aktarıldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, sakatlığı nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almayan kaptan Emre Belözoğlu takımla çalışmalarını sürdürdü. Tedavisine devam edilen Mehmet Batdal ise idmana katılmadı.

Turuncu-lacivertli futbolcuların antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas, top kapma ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

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