Mahmut Recevik: "Ya havaalanında ya da derbide koronavirüse yakalandım"

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Galatasaray’da koronavirüse yakalanan ve iyileşen yönetici Mahmut Recevik yaşadıklarını Milliyet’e anlattı.

Galatasaray’da koronavirüse yakalanan ve iyileşen yönetici Mahmut Recevik yaşadıklarını Milliyet’e anlattı. Recevik, virüsün nasıl bulaştığını bilmiyor ama şüpheleri var.Sarı-kırmızılı idareci, “Virüs bir yerden geldi. Sivas’tan dönerken havalimanında çay içtik. 15’inde (15 Mart) Beşiktaş maçı vardı. Protokoldeydik, soyunma odalarına girdik, çıktık. O gün Beşiktaşlı idarecilerle beraberdik. Bizden 25, onlardan da 25 kişi vardı. O günlerde oldu. O gün kendimi kötü hissettim. 16’ında iyi değildim. 17’sinde ateşlendim. Ondan sonra böyle oldu” ifadesini kullandı.Yanında oturan arkadaşlarına da haber verdiğini dile getiren Mahmut Recevik, “Hiçbirine bir şey olmadı” diye konuştu.Evlerini ayırmalarına karşın eşinin de kendisinden 6 gün sonra test sonucunun pozitif çıktığını ama ilaç tedavisiyle iyileştiğini anlatan Recevik, hastalık sürecinde solunum sıkıntısı çekmediğini söyleyerek, “Oksijen yetersizliği yaşamadım. Bir kere ateşim çıktı. Öksürük ilk günlerde günde 5-10 kere belki. Allah yardım etti. 1 ay daha dinleneceğiz. İlk günler konuşacak halim yoktu” diye anlattı.

Hastaneye yatmadığını anlatan Galatasaraylı yönetici, “26 gündür evdeyim ve belki bir o kadar daha evde kalacağım. Doktorum beni hayata döndürdü. O olmasa belki de ölmüştüm” dedi.Son iki yılda sürekli seyahat ettiklerini ve özellikle deplasman dönüşlerinde sabahlara karşı evlerinde olduklarını söyleyen Recevik, vücut direncinin düşmesini ise şöyle dile getirdi:“Çok gittik, geldik. Deplasmanlar da bizi yordu. 40 civarı seyahat en az... Gece maç bitiyor ve 02.00-02.30’da evde oluyorduk. Benim de yaşım 60. Kolay bir iş değil.”

Plazması ile umut olacak

Kendisine 4-5 ilaç verildiğini belirten Mahmut Recevik, bunun etkisiyle iştahın kesildiğini ve 5-6 kilo verdiğini belirtti. Recevik, bu süreçte tat alma duygusunun da kaybolduğuna dikkat çekti.

9 gün sonra plazma kan vereceğini anlatan sarı-kırmızılı idareci, “Niye vermeyeyim? 2-3 kere vereceğim hatta. Ne kadar isterlerse vereceğim. Başka hastalara bunun faydası umarım olacaktır. Ben eskiden de kan verirdim zaten Kızılay’a” diye konuştu.

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