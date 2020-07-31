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31.07.2020 - 07:00 |

Maicon’da 3.7 milyon euroluk operasyon!

Galatasaray, Brezilyalı oyuncuyu Al Nassr’a sattı, 1 sene daha sözleşmesi bulunan ve 2.2 milyon euro ücreti olan Maicon’dan gelecek 1.5 milyon euro ile birlikte 3.7 milyon euroluk bir operasyona imza attı.

Maicon’da 3.7 milyon euroluk operasyon!
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Ve Maicon Al Nassr’da... Cim-Bom Suudi ekibiyle bonservis konusunda anlaştı. Galatasaray 31 yaşındaki futbolcuyu 1.5 milyon euroya sattı. Kiralık sözleşmesi sona erdiği için İstanbul’a dönen Maicon taraflar anlaşınca özel jetle Suudi Arabistan’ın yolunu tuttu. 1 sene daha sözleşmesi bulunan ve 2.2 milyon euro ücreti olan Maicon’dan gelecek 1.5 milyon euro ile böylece 3.7 milyon euroluk bir operasyona imza atıldı.

Maicon’da 3.7 milyon euroluk operasyon

Galatasaray böylece Finansal Fair Play için de elini rahatlatmış oldu. Sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı stoperi daha önce Al Nassr’a 1.5 sezonluğuna 1 milyon 700 bin euroya kiralamıştı. Al Nassr yöneticisi Abdulaziz Ahmed Baghlaf, Maicon’un bonservisini Galatasaray’dan aldıklarını açıkladı.
Maicon dün gün içerisinde idari menajer Mert Çetin ile Muslera’ya “Buradayım Muslera, seni bekliyorum. Yeni sezon için sabırsızlanıyorum” mesajını göndermişti.

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