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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Mainz 05, teknik direktör Achim Beierlorzer'in görevine son verdi
28.09.2020 - 14:50 | | BERLİN (AA) -

Mainz 05, teknik direktör Achim Beierlorzer'in görevine son verdi

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Mainz 05, teknik direktör Achim Beierlorzer'in görevine son verdi.

Mainz 05, teknik direktör Achim Beierlorzer'in görevine son verdi
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Beierlorzer'in görevine son verildiği bildirildi.

Mainz Yönetim Kurulu Üyesi Rouven Schröder, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kulüp olarak Achim Beierlorzer ile çalışmamıza devam etmeyeceğimiz konusunda hem fikir kaldık. Birlikte geçirdiğimiz zaman, küme düşmeme mücadelesi ve korona salgını nedeniyle zor çalışma koşulları altında geçti. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diledim." şeklinde görüş belirtti.

Teknik direktör Achim Beierlorzer ise yine kulübün sitesine yaptığı açıklamada verilen karardan dolayı hayal kırıklığına uğradığını vurgulayarak, "Yine de Mainz 05'e ve takıma gelecek için en iyisini diliyorum." ifadesini kullandı.

Henüz puanı bulunmayan Mainz 05, ligde 17. sırada bulunuyor.

Mainz 05, teknik direktör Achim Beierlorzerin görevine son verdi

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