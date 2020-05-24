24.05.2020 - 18:21 |
Mainz - Leipzig: 0-5
Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında RB Leipzig deplasmanda Mainz'ı 5-0 mağlup etti. İki takım arasındaki ilk maçı da Leipzig 8-0 kazanmıştı. Timo Werner maçta attığı 3 golle yıldızlaştı.
Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında RB Leipzig deplasmanda Mainz'a konuk oldu. Üstün bir oyun oynayan Leipzig maçı 5-0 kazandı.
Maçta golleri 11. , 47. ve 75. dakikada Timo Werner, 23. dakikada Yussuf Poulsen ve 37. dakikada Marcel Sabitzer kaydetti.
Leipzig 54 puanla 3. sıraya yükseldi. Mainz ise 27 puanla 15. sırada kaldı.
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