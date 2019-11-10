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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Mainz'de Schwarz'ın görevine son verildi
10.11.2019 - 16:30 | | BERLİN (AA)

Mainz'de Schwarz'ın görevine son verildi

Almanya Bundesliga takımlarındanMainz 05'te kulüp yönetimi, teknik direktör Sandro Schwarz’ın görevine son verdi.

Mainz'de Schwarz'ın görevine son verildi
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Alman kulübünden yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşılarak teknik direktör Schwarz ile yolların ayırıldığı belirtildi.

2017’nin mayıs ayından beri Mainz 05’te görev yapan 41 yaşındaki Schwarz’in 2021-2022 sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Bu sezon oynanan 11 maçta 3 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Mainz 05, 9 puanla düşme hattında yer alıyor.

Mainz ekibi geçen hafta Leipzig takımına deplasmanda 8-0, dün de sahasında Union Berlin’e 3-2 yenilmişti.

Bundesliga’da geçen hafta Bayern Münih teknik direktör Nico Kovac’ın, dün de Köln Kulübü Achim Beierlorzer’in görevine son vermişti.

 

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