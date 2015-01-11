Malanda Bundesliga'da kazada ölen 4. futbolcu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg'un 20 yaşındaki Belçikalı oyuncusu Junior Malanda, Bundesliga'da aktif olarak futbol oynarken trafik kazasında hayatını kaybeden 4'üncü oyuncu oldu.

Malanda'dan önce 1968'de Eintrach Braunschweig'ta forma giyen Jürgen Moll, 1983'te yine aynı takımda mücadele eden Lutz Eigendorf ve 1991'de Köln oyuncusu Maurice Banach, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Tatilden döndüğü 16 Aralık 1968'de aşırı kar yağışı nedeniyle kullandığı araçla kaza yapan Moll, oyuncu eşi Sigrid Mollwitz ile birlikte yaşamını yitirdi.

Yine aynı takımda forma giyen futbolcu Lutz Eigendorf, 5 Mart 1983'te aşırı alkollü halde kullandığı araçla kaza yaptıktan 2 gün sonra hastanede yaşama veda etti.

Köln'de forma giyen Maurice Banach ise 17 Kasım 1991'de meydana gelen trafik kazasında hayata gözlerini yumdu. Banach'ın kullandığı otomobil aşırı hız nedeniyle köprü direğine çarparak alev aldı ve futbolcu otomobil içerisinde yanarak hayatını kaybetti.

Son olarak Wolfsburg'ta forma giyen Junior Malanda'nın içinde bulunduğu otomobil, Porta Westfalica kenti yakınlarında yağmurdan dolayı kayganlaşan yoldan çıkarak bir ağaca çarptı. Aracın arka koltuğunda oturan genç oyuncunun olay yerinde hayatını kaybettiği, araçta bulunan diğer iki kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ifade edilmişti.

Diğer yandan olayın ardından kış kampının yapılacağı Güney Afrika seyahatini erteleyen Wolfsburg yönetiminin, bu kampı iptal edebileceği öğrenildi.