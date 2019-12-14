Malatyaspor'un Ä°stanbul kabusu!

SÃ¼per Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ä°stanbul'da oynadÄ±ÄŸÄ± 11 lig maÃ§Ä±nda galibiyet yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmedi.

SarÄ±-siyahlÄ± takÄ±m, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sezonunu geÃ§irdiÄŸi SÃ¼per Lig'de Ä°stanbul temsilcileriyle deplasmanda oynadÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmalarda istediÄŸi performansÄ± sahaya ve sonuca yansÄ±tamadÄ±.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ä°stanbul ekipleriyle dÄ±ÅŸ sahada oynadÄ±ÄŸÄ± 11 karÅŸÄ±laÅŸmadan 9 maÄŸlubiyet, 2 beraberlikle ayrÄ±ldÄ±.

2017-2018 sezonunda KasÄ±mpaÅŸa, FenerbahÃ§e, Medipol BaÅŸakÅŸehir, BeÅŸiktaÅŸ ve Galatasaray ile Ä°stanbul'da yaptÄ±ÄŸÄ± maÃ§larÄ± kaybeden BtcTurk Yeni Malatyaspor, 2018-2019 sezonunda ise deplasmanda FenerbahÃ§e, Galatasaray, BeÅŸiktaÅŸ ve KasÄ±mpaÅŸa'ya yenildi, Medipol BaÅŸakÅŸehir ile berabere kaldÄ±.

SarÄ±-siyahlÄ±lar bu sezon ise KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±ndan beraberlikle ayrÄ±ldÄ±.Â Yeni Malatyaspor, Ä°stanbul ekipleriyle deplasmanda yaptÄ±ÄŸÄ± maÃ§larda 26 gol yerken 10 kez fileleri havalandÄ±rdÄ±.Â

Malatya ekibinin Ä°stanbul deplasmanÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± sonuÃ§lar ÅŸÃ¶yle:

Sezon Rakip SonuÃ§

2017-2018 KasÄ±mpaÅŸaÂ 3-2

FenerbahÃ§e 3-1

Medipol BaÅŸakÅŸehir 1-0

BeÅŸiktaÅŸÂ 3-1

GalatasarayÂ 2-0

2018-2019 BeÅŸiktaÅŸ 2-1

Medipol BaÅŸakÅŸehir 1-1

KasÄ±mpaÅŸaÂ 3-0

FenerbahÃ§eÂ 3-2

GalatasarayÂ 3-0

2019-2020 KasÄ±mpaÅŸa 2-2

"Sivasspor maÄŸlubiyetini telafi etmek istiyoruz"

Yeni Malatyaspor KulÃ¼bÃ¼ Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Selim Pilten, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, geÃ§en hafta sahalarÄ±nda Demir Grup Sivasspor'a maÄŸlup olsalar da ligde iyi bir konumda bulunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ligin 15. haftasÄ±nda pazar gÃ¼nÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ ile karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Pilten, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â "BeÅŸiktaÅŸ ile Ã¶nemli bir karÅŸÄ±laÅŸma oynayacaÄŸÄ±z. Rakibimiz TÃ¼rkiye'nin en kÃ¶klÃ¼ kulÃ¼plerinden biri. Sezona Ã§ok iyi baÅŸlayamadÄ±lar ancak son haftalarda gayet iyiler. Biz de iyi durumdayÄ±z. GeÃ§en hafta maÄŸlup olduÄŸumuz Demir Grup Sivasspor maÃ§Ä±ndan Ã¶nce 7 maÃ§lÄ±k yenilmeme serisi yakalamÄ±ÅŸtÄ±k. Sivasspor maÃ§Ä±nÄ± unutarak tamamen BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±na odaklandÄ±k. Futbolcular, teknik heyet olarak moralimiz yerinde. BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nÄ± kazanarak Demir Grup Sivasspor maÄŸlubiyetini telafi etmek istiyoruz."

Selim Pilten, SÃ¼per Lig'de Ä°stanbul'da oynadÄ±klarÄ± maÃ§larda ÅŸu ana kadar 3 puan alamadÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nÄ± kazanÄ±p Ä°stanbul'daki kazanamama serimizi sonlandÄ±rmak istiyoruz. Bunu baÅŸaracak gÃ¼ce ve kapasiteye sahibiz. MaÃ§Ä± kazanÄ±p, yolumuza devam edeceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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