Mallorca - Barcelona maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Salgın öncesinde Real Sociedad karşısında zorlanarak kazanan bir Barcelona vardı, hatta onun da öncesinde El Clasico'da Real Madrid'e kaybedip eleştirileri üzerlerine çekmişlerdi... Luis Suarez sakattı, Martin Braithwaite hamlesi gelmişti... Uruguaylı golcü iyileşti ve deplasman kafilesinde yerini aldı. Lionel Messi'nin de sakatlığı olduğu çok yazıldı-çizildi ancak Arjantinli yıldız da maç kadrosuna girdi. Stoperde Clement Lenglet'in cezası var, Gerard Pique'nin partneri Samuel Umtiti olacak. Ousmane Dembele hala sakat ve kesin olarak yok, salgın protokolüne aykırı davrandığı için son takım çalışmalarında yer almayan Nelson Semedo'nun da ilk 11'de olması beklenmiyor.

Mallorca ise Eibar deplasmanında düşme hattını karıştıran bir galibiyetle salgın arasına gitmişti... Son 4 maçta topladıkları 7 puanla havaya da girdikleri söylenebilirdi... Bir dönem Göztepe forması da giyen Lumor Agbenyenu'nun sakatlığı bulunuyor. Son anda yetişmezse sol bekte Fran Gamez'i izleyebiliriz. Sağ bekte ise Alejandro Pozo oynamaya devam eder.

Tüm gözler şüphesiz Takefusa Kubo'nun üzerinde olacak!

La Masia'daki performansıyla dikkat çeken, Barcelona'nın transfer ihlali sonrası Japonya'ya geri dönen, İspanya'ya geri dönüşü Real Madrid ile olan Mallorca'ya kiralanan Kubo, bu sezon La Liga'da 24 maçta süre aldı ve 6 gole (3 gol - 3 asist) katkı yaptı. Salgın öncesi o da takımla birlikte performansını yukarı çekmişti...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Barcelona, salgın öncesinde ligde çıktığı son 6 maçta 5 galibiyet elde etmişti. (1 mağlubiyet)

- Mallorca'nın salgın öncesinde ligde çıktığı son 3 iç saha maçı "2.5 ALT" bitmişti.

- İki takım arasındaki son 6 maçın 5'i "2.5 ÜST" bitti, sezonun ilk maçında 7 gol çıkmıştı!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Barcelona kazanır" oldu! %56'lık kesim düşük oranlı da olsa lider Barcelona'nın koronavirüs arasından sonraki ilk lig maçını kazanacağını düşünüyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI M. FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Barcelona, şampiyonluk yarışında Real Madrid deplasmanında kaybetmesine rağmen 1 hafta sonra Real Madrid’in Betis’e kaybetmesiyle zirveyi tekrar ele geçirmeyi başarmıştı. Mallorca ligde son 5 maçta ligde kalabilme adına umut verici oyun ve skorla araya girmişti. Eibar deplasmanındaki 3 puan çok değerliydi. Keza içeride Alaves galibiyeti. Oran itibarıyla en güzel gözüken 2. ve 3.5 Alt.