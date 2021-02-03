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HaberlerFenerbahçe Haberleri Mame Thiam, 2021 yılına performansıyla damga vurdu!
03.02.2021 - 10:21 | | Fanatik

Mame Thiam, 2021 yılına performansıyla damga vurdu!

Fenerbahçe'de son dönemde 11'in değişmez isimlerinden biri olan Mame Thiam, Süper Lig'de 2021 yılı ile birlikte gollerini atmaya devam ediyor.

Mame Thiam, 2021 yılına performansıyla damga vurdu!
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Mame Thiam, Süper Lig'de 2021 yılı ile birlikte gollerini atmaya devam ediyor.

Bu sezon ligde ilk kez fileleri 4 Ocak'ta 3-0 kazanılan Kasımpaşa karşısında eski takımına 2 gol atarak yaşayan Thiam, toplamda ise 5. golünü Hatay ağlarına gönderdi.

26'da Samuel'in ortasında kafayı vuran Senegalli oyuncunun vuruşunda kaleciden dönen top tekrar ona çarptı ve ağlarla buluştu.

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Mame Thiam, 2021 yılına performansıyla damga vurdu

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