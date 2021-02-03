03.02.2021 - 10:21 | | Fanatik
Mame Thiam, 2021 yılına performansıyla damga vurdu!
Fenerbahçe'de son dönemde 11'in değişmez isimlerinden biri olan Mame Thiam, Süper Lig'de 2021 yılı ile birlikte gollerini atmaya devam ediyor.
Mame Thiam, Süper Lig'de 2021 yılı ile birlikte gollerini atmaya devam ediyor.
Bu sezon ligde ilk kez fileleri 4 Ocak'ta 3-0 kazanılan Kasımpaşa karşısında eski takımına 2 gol atarak yaşayan Thiam, toplamda ise 5. golünü Hatay ağlarına gönderdi.
26'da Samuel'in ortasında kafayı vuran Senegalli oyuncunun vuruşunda kaleciden dönen top tekrar ona çarptı ve ağlarla buluştu.