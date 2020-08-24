Mame Thiam: Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan yeni transferi Mame Thiam basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Thiam'ın açıklamaları şu şekilde;

"Fenerbahçe'ye gelmeden önce Sow'la konuştum, benim için dua ettiğini söyledi. Ben de onlar gibi iyi işler çıkarmak ve Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak istiyorum. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Takımın ortaya koymuş olduğu performans çok önemli. Sol tarafta da oynadım, ikinci forvet de oynadım. Burada önemli olan hocanın bana nerede ihtiyacı olduğu. Tabii ki hocamın istediği pozisyonda oynamaya hazırım. Her yerde hazır olmak benim için önemli. Sol açık, sağ açık ve ikinci forvet olarak oynadım. Hocamın istediği pozisyonda oynamaya hazırım. Hocamızla bu konuyla ilgili konuşmadık. Hangi pozisyonlarda oynadığımı gayet iyi biliyor. Şu an hazırlık sürecindeyiz. Takım olarak neyi iyi yapabildiğimize bakıyoruz. Zamanı geldiğinde hocamızla bunu konuşacağız. Dinine bağlı bir insanım."

"Fenerbahçe'nin beni istediğini duyduğumda çok mutlu oldum. Eşimle bu durumu paylaştığımda ısrarla gitmemi söyledi. Burada olduğum sürece, en iyi performansımı sergilemeye çalışacağım. Maçtan önce yaptığım bir uğur yok, dua ediyorum. Kendi yoluma bakıyorum bu anlamda oynadığım her maçta maksimumu ortaya koyacağımdan emin olabilirsiniz."

"Fenerbahçe her zaman büyük takımdır. Fenerbahçe'nin büyük bir kapasitesi de var. Biz de bunu ortaya koyup taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Juventus gibi önemli takımlarda oynadım ve oralarda çok şey öğrendim amacım Fenerbahçe'de en iyi performansımı göstermek."

"Benim için önemli olan sahada oyuncuların ne yaptığı. Tabii ki yöneticilerimizin, hocamızın yorumları daha önemli olacaktır. Hem ben, hem de gelecek oyuncular Fenerbahçe'nin başarısı için savaşacağız."

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