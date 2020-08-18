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18.08.2020 - 14:50 | | İSTANBUL (İHA) -

Mame Thiam, ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mama Thiam, sarı-lacivertliler ile ilk antrenmana çıktı.

Mame Thiam, ilk antrenmanına çıktı
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Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürürken, yeni transfer Senegalli forvet Mame Thiam da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 10.30’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde kamp için Topuk Yaylası Tesisleri'ne hareket edecek.

Mame Thiam, ilk antrenmanına çıktı

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