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HaberlerFenerbahçe Haberleri Mame Thiam: "Mesut Özil'in kalitesi tartışılamaz"
13.02.2021 - 21:28 |

Mame Thiam: "Mesut Özil'in kalitesi tartışılamaz"

Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Mame Thiam açıklamalarda bulundu.

Mame Thiam: "Mesut Özil'in kalitesi tartışılamaz"
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Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Mame Thiam açıklamalarda bulundu.

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"Gayet mutluyum. 3 puanı elde ettik. Galatasaray maçında oynayamadım, mutlu değildim. Herkes hazır olmalı. Şampiyonluğa oynuyoruz. Kendi adıma mutluyum ama esas mutluluğum 3 puanı almamız."

"Mesut'un kalitesini gördük. Mesut Özil'in kalitesi tartışılamaz! Bunu bugün gördük. Tekniği kalitesiyle bize çok şey katacak. Şampiyonluk yolunda bize yardım edecek."

"İki maçtan sonra galip gelmemiz önemliydi. Serbest vuruştan golü bulduk. İlk yarıda golü bulmak daha önemliydi. Rakibe kendimizi gösterdik. Elhamdülillah! Gol attım"

Mame Thiam: Mesut Özilin kalitesi tartışılamaz

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