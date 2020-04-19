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19.04.2020 - 20:23 | | AA

Manchester City, 16 yaÅŸÄ±ndaki Aguilar'Ä± transfer etti

Manchester City, Peru'nun Alianza Lima takÄ±mÄ±nda forma giyen 16 yaÅŸÄ±ndaki saÄŸ bek Kluiverth Aguilar'Ä± transfer etti.Â

Manchester City, 16 yaÅŸÄ±ndaki Aguilar'Ä± transfer etti

Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Peru'nun Alianza Lima takÄ±mÄ±nda forma giyen 16 yaÅŸÄ±ndaki saÄŸ bek Kluiverth Aguilar'Ä± transfer etti.Â 

Alianza Lima KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kluiverth Aguilar'Ä±n transferi konusunda Ä°ngiliz ekibiyle anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, genÃ§ oyuncunun 18 yaÅŸÄ±na basana kadar kulÃ¼pte kalacaÄŸÄ± duyuruldu.Â 

Bonservis bedeliyle ilgili bilgi verilmezken, Perulu oyuncunun gelecekte baÅŸka bir takÄ±ma transfer olmasÄ± halinde satÄ±ÅŸÄ±ndan pay alÄ±nacaÄŸÄ± belirtildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, Aguilar'Ä±n transferi iÃ§in "Peru futbolunun son yÄ±llarda Avrupa'ya gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi en Ã¶nemli transfer." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

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