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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
09.06.2020 - 13:57 | | AA

Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Hollanda'nın Utrecht takımının alt yapısında forma giyen 16 yaşındaki kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti.

Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
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Utrecht Kulübünden yapılan açıklamada, Mikki van Sas'ın transferi konusunda İngiliz ekibiyle anlaşıldığı duyuruldu.

Utrecht ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservis bedeliyle ilgili bilgi verilmedi.

Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sası transfer etti

Manchester City'li Oyuncular Antrenmanlarına Devam Ediyor

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