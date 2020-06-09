Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti

Utrecht Kulübünden yapılan açıklamada, Mikki van Sas'ın transferi konusunda İngiliz ekibiyle anlaşıldığı duyuruldu.

Utrecht ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservis bedeliyle ilgili bilgi verilmedi.

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