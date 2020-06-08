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08.06.2020 - 09:43 | | Fotomaç

Manchester City, Alex Telles için devrede

Porto forması giyen ve satılması Galatasaraylılarca dört gözle beklenen Alex Telles'e Manchester City'nin talip olduğu belirtildi..

Manchester City, Alex Telles için devrede
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Porto forması giyen ve satılması Galatasaraylılarca dört gözle beklenen Alex Telles'e Manchester City'nin talip olduğu belirtildi. İspanyol gazetesi Marca'ya göre; İngiliz ekibi, Alex Telles için yaklaşık 30 milyon euro ödemeye istekli. Oyuncuyla PSG ve Chelsea de ilgileniyor. Ancak City'nin şimdilik UEFA'dan aldığı iki dönemlik transfer yasağı bulunuyor. Telles'i 6.5 milyon euro'ya alan Porto, satış halinde kârdan yüzde 10 payını Aslan'a ödeyecek.

Manchester City, Alex Telles için devrede

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