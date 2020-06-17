Manchester City-Arsenal: 3-0

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 3 aylık ara verilen Premier Lig dev karşılaşmayla başladı: Manchester City-Arsenal...

Etihad Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 45. dakikada Raheem Sterling'in golüyle 1-0 önde tamamladı.

50. dakikada Arsenal'in Brezilyalı stoperi David Luiz kırmızı kart gördü. 51'de kazanılan penaltıyı Kevin De Bruyne gole çevirdi ve skoru 2-0 yaptı. 90'da sahne alan genç yıldız Foden sonucu ilan etti: 3-0.

City bu galibiyetle puanını 60'a yükseltti. Bu sezon istikrarsız sonuçlara imza atan Arsenal ise 40 puanda kaldı.





