17.06.2020 - 22:13 |
Manchester City-Arsenal: 3-0
Premier Lig'de ikinci sırada yer alan Manchester City, 100 gün aranın ardından çıktığı lig sınavında Arsenal'i 3-0'lık skorla devirdi.
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Etihad Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 45. dakikada Raheem Sterling'in golüyle 1-0 önde tamamladı.
50. dakikada Arsenal'in Brezilyalı stoperi David Luiz kırmızı kart gördü. 51'de kazanılan penaltıyı Kevin De Bruyne gole çevirdi ve skoru 2-0 yaptı. 90'da sahne alan genç yıldız Foden sonucu ilan etti: 3-0.
City bu galibiyetle puanını 60'a yükseltti. Bu sezon istikrarsız sonuçlara imza atan Arsenal ise 40 puanda kaldı.