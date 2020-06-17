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17.06.2020 - 22:13 |

Manchester City-Arsenal: 3-0

Premier Lig'de ikinci sırada yer alan Manchester City, 100 gün aranın ardından çıktığı lig sınavında Arsenal'i 3-0'lık skorla devirdi.

Manchester City-Arsenal: 3-0
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Etihad Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 45. dakikada Raheem Sterling'in golüyle 1-0 önde tamamladı.

50. dakikada Arsenal'in Brezilyalı stoperi David Luiz kırmızı kart gördü. 51'de kazanılan penaltıyı Kevin De Bruyne gole çevirdi ve skoru 2-0 yaptı. 90'da sahne alan genç yıldız Foden sonucu ilan etti: 3-0. 

City bu galibiyetle puanını 60'a yükseltti. Bu sezon istikrarsız sonuçlara imza atan Arsenal ise 40 puanda kaldı.

 

Manchester City-Arsenal: 3-0

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Manchester City-Arsenal: 3-0

 



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