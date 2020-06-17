Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Manchester City Arsenal maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?
17.06.2020 - 20:01 |

Manchester City Arsenal maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?

Premier Lig'de heyecan bu akşam oynanacak Manchester City Arsenal maçıyla devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 3 aylık bir ara verilen ligde Manchester City, zirveyle puan farkını eritmek isterken Arsenal ise Şampiyonlar Ligi hesapları yapıyor. İşte zorlu maçla ilgili tüm ayrıntılar...

Manchester City Arsenal maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'de günün maçında Manchester City, evinde ezeli rakibi Arsenal'i konuk etmeye hazırlanıyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele öncesi futbolseverler Manchester City Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

MANCHESTER CITY ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

Manchester City Arsenal maçı bu akşam TSİ 22:15'de başlayacak ve zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker-Otamendi-Laporte-Mendy, DeBruyne - Rodri, Foden, Bernardo - Aguero, Sterling

Arsenal: Leno; Bellerin, Luiz, Mari, Tierney; Ceballos, Xhaka; Pepe, Ozil, Aubameyang; Lacazette

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Salgın arası öncesinde Arsenal, deplasmanda oynadığı son 5 lig maçından "beraberlik" ile ayrılmıştı.

- Salgın arası öncesinde Manchester City'nin ligde oynadığı son 5 maç "2.5 ALT" bitmişti.

- İki takım arasındaki son 6 maçın tamamını Manchester City kazandı!

Ünlü rapçi Ben Fero'dan inanılmaz smaç...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Manchester City Arsenal maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?
    Manchester City Arsenal maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?
  2. Napoli Juventus maçı ne zaman saat kaçta? İtalya Kupası Finali hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?
    Napoli Juventus maçı ne zaman saat kaçta? İtalya Kupası Finali hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?
  3. Son dakika haberleri | Fenerbahçe'den Serdar Aziz açıklaması
    Son dakika haberleri | Fenerbahçe'den Serdar Aziz açıklaması
  4. İlkay Gündoğan: Mehmet Ekici ile çok iyi anlaşıyorum
    İlkay Gündoğan: Mehmet Ekici ile çok iyi anlaşıyorum
  5. Son dakika haberleri | Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek
    Son dakika haberleri | Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Napoli, Dries Mertens'in sözleşmesini uzattı

Napoli, Dries Mertens'in sözleşmesini uzattı  

Beşiktaş Başkanı Çebi: Matematiksel olarak şansımız var

Beşiktaş Başkanı Çebi: Matematiksel olarak şansımız var

Son dakika | Fenerbahçe'den Nihat Özdemir açıklaması

Son dakika | Fenerbahçe'den Nihat Özdemir açıklaması

Son dakika | UEFA'nın kararına Türkiye'den ilk tepki

Son dakika | UEFA'nın kararına Türkiye'den ilk tepki

Sıradaki Haber