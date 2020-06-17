Manchester City Arsenal maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?

İngiltere Premier Lig'de günün maçında Manchester City, evinde ezeli rakibi Arsenal'i konuk etmeye hazırlanıyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele öncesi futbolseverler Manchester City Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...



MANCHESTER CITY ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?



Manchester City Arsenal maçı bu akşam TSİ 22:15'de başlayacak ve zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Manchester City: Ederson, Walker-Otamendi-Laporte-Mendy, DeBruyne - Rodri, Foden, Bernardo - Aguero, Sterling



Arsenal: Leno; Bellerin, Luiz, Mari, Tierney; Ceballos, Xhaka; Pepe, Ozil, Aubameyang; Lacazette



ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER



- Salgın arası öncesinde Arsenal, deplasmanda oynadığı son 5 lig maçından "beraberlik" ile ayrılmıştı.



- Salgın arası öncesinde Manchester City'nin ligde oynadığı son 5 maç "2.5 ALT" bitmişti.



- İki takım arasındaki son 6 maçın tamamını Manchester City kazandı!



