Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Manchester City, deplasmanda Watford'u 4 golle geçti
21.07.2020 - 23:31 | | LONDRA (AA) -

Manchester City, deplasmanda Watford'u 4 golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City, deplasmanda Watford'u 4-0 yendi.

Manchester City, deplasmanda Watford'u 4 golle geçti
ABONE OL

Lig ikincisi Manchester City, Vicarage Road'da kümede kalma mücadelesi veren Watford'a konuk oldu.

Manchester City, maçın ilk yarısını Raheem Sterling'in 31 ve 40. dakikalarda attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyunun kontrolünü elinde tutan konuk ekip, 63. dakikada Phil Foden'ın golüyle skoru 3-0 yaptı. Aymeric Laporte, 66. dakikada kaydettiği golle skoru belirledi ve mücadele 4-0 sona erdi.

Bu skorla Manchester City, puanını 78'e yükseltti. Watford ise 34 puanda kaldı.

Manchester City, deplasmanda Watfordu 4 golle geçti

Bursaspor'dan taraftarlı antrenman
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ümraniyespor'da Tarık Tekdal ve Bahadır Taşdelen ile yollar ayrıldı
    Ümraniyespor'da Tarık Tekdal ve Bahadır Taşdelen ile yollar ayrıldı
  2. Bursaspor'dan görkemli idman
    Bursaspor'dan görkemli idman
  3. Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
    Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
  4. Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
    Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
  5. Son dakika haberler - Roma'da Cengiz Ünder kadro dışı
    Son dakika haberler - Roma'da Cengiz Ünder kadro dışı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Real Madrid, İspanyol basketbolcu Alberto Abalde'yi transfer etti

Real Madrid, İspanyol basketbolcu Alberto Abalde'yi transfer etti

Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Kolu kırılan Marquez, MotoGP'de bu hafta yarışamayacak

Kolu kırılan Marquez, MotoGP'de bu hafta yarışamayacak

Sıradaki Haber