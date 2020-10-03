Manchester City, Leeds United'da takÄ±ldÄ±!

Ä°ngiltere Premier Lig'in 4. haftasÄ±nda Manchester City, deplasmanda Leeds United ile 1-1 berabere kaldÄ±.Â

Elland Road StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 17. dakikasÄ±nda Raheem Sterling, Manchester ekibini 1-0 Ã¶ne geÃ§irdi.

Ev sahibi Leeds United, 59. dakikada Rodrigo Moreno Machado ile beraberliÄŸi yakalarken, takÄ±mlar kalan dakikada eÅŸitliÄŸi bozamayÄ±nca mÃ¼cadele 1-1 sona erdi.Â

Bir maÃ§Ä± eksik Manchester City, bu sonuÃ§la 4 puana yÃ¼kselirken, Leeds United ise 7. puanÄ±nÄ± aldÄ±.

Manchester City'nin Leeds United'a KarÅŸÄ± KazandÄ±ÄŸÄ± Son Premier Lig MaÃ§Ä±