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03.10.2020 - 23:32 | | AA

Manchester City, Leeds United'da takÄ±ldÄ±!

Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Leeds United ile 1-1 berabere kaldÄ±.Â

Manchester City, Leeds United'da takÄ±ldÄ±!
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Ä°ngiltere Premier Lig'in 4. haftasÄ±nda Manchester City, deplasmanda Leeds United ile 1-1 berabere kaldÄ±.Â 

Elland Road StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 17. dakikasÄ±nda Raheem Sterling, Manchester ekibini 1-0 Ã¶ne geÃ§irdi.

Ev sahibi Leeds United, 59. dakikada Rodrigo Moreno Machado ile beraberliÄŸi yakalarken, takÄ±mlar kalan dakikada eÅŸitliÄŸi bozamayÄ±nca mÃ¼cadele 1-1 sona erdi.Â 

Bir maÃ§Ä± eksik Manchester City, bu sonuÃ§la 4 puana yÃ¼kselirken, Leeds United ise 7. puanÄ±nÄ± aldÄ±.

Manchester City, Leeds Unitedda takÄ±ldÄ±

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