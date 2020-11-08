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08.11.2020 - 17:30 |

Manchester City - Liverpool: 1-1

İngiltere Premier Lig'in 8. hafta maçında Manchester City, güçlü rakibi Liverpool'u sahasında konuk etti. Müsabaka 1-1 sona erdi.

Manchester City - Liverpool: 1-1
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İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool 1-1 berabere kaldı. Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, son şampiyon Liverpool'u konuk etti. 

Mücadelenin 13. dakikasında yıldız futbolcu Muhammed Salah, penaltıdan attığı golle Liverpool'u 1-0 öne geçirdi. 

Manchester City, 31. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi. Ev sahibi takım, 42. dakikada Kevin De Bruyne ile bir penaltı atışından faydalanamadı.

Bu sonuçla Liverpool, 17 puanla 3. sıraya yerleşti. Bir maçı eksik Manchester City, 12 puanla 11. sıraya geriledi. 

 

 Manchester City - Liverpool: 1-1

Leicester City ve Tottenham'dan tek gollü galibiyetler

Günün diğer karşılaşmalarında Leicester City ve Tottenham, 1-0'lık galibiyetler elde etti. 

Leicester City, evinde Wolverhampton'ı Jamie Vardy'nin penaltı golüyle yendi. Tottenham ise West Bromwich Albion deplasmanında Harry Kane'in golüyle galip geldi.

 Leicester City, 8. haftada 18 puanla zirvede, Tottenham 17 puan ve averajla ikinci sırada yer aldı.

 

Manchester City - Liverpool: 1-1

 

İLK 11'LER 

M.City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Gundogan, Rodrigo, De Bruyne (C), Torres, Sterling, Jesus

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Firmino, Jota, Mane, Salah

 

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