02.07.2020 - 18:48 |
Manchester City - Liverpool: 4-0
İngiltere Premier Lig'inde 33. hafta maçında şampiyon Liverpool deplasmanda Manchester City'e konuk oldu. Manchester City, Liverpool'u 4-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'inde 33. hafta maçında şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, lig ikincisi Manchester City'e konuk oldu. Dev mücadeleyi Manchester City 4-0 kazandı.
Manchester City'nin gollerini 25. dakikada penaltıdan Kevin De Bruyne 35. dakikada Sterling, 45. dakikada Foden ve 66. dakikada kendi kalesine Alex Oxlade-Chamberlain attı.
Bu sonuçla Liverpool 86 puanda kaldı. İkinci sıradaki Manchester City puanını 66 yaptı.
İLK 11'LER
Manchester City 11'i: Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Mendy, Rodrigo, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Foden, Sterling, Jesus
Liverpool 11'i: Alisson, Gomez, van Dik, Alexander-Arnold, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino