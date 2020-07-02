Manchester City - Liverpool: 4-0

İngiltere Premier Lig'inde 33. hafta maçında şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, lig ikincisi Manchester City'e konuk oldu. Dev mücadeleyi Manchester City 4-0 kazandı.

Manchester City'nin gollerini 25. dakikada penaltıdan Kevin De Bruyne 35. dakikada Sterling, 45. dakikada Foden ve 66. dakikada kendi kalesine Alex Oxlade-Chamberlain attı.

Bu sonuçla Liverpool 86 puanda kaldı. İkinci sıradaki Manchester City puanını 66 yaptı.

İLK 11'LER



Manchester City 11'i: Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Mendy, Rodrigo, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Foden, Sterling, Jesus

Liverpool 11'i: Alisson, Gomez, van Dik, Alexander-Arnold, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino