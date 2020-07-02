02.07.2020 - 18:48 |
Manchester City - Liverpool (CANLI)
İngiltere Premier Lig'inde 33. hafta maçında şampiyon Liverpool deplasmanda Manchester City'e konuk oluyor. Mücadele saat 22.15'te başladı.
İngiltere Premier Lig'inde 33. hafta maçında şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, lig ikincisi Manchester City'e konuk oluyor. Dev mücadele saat 22.15'te başladı.
GOL: 25' Kevin De Bruyne (Penaltı) (Manchester City)
İLK 11'LER
Manchester City 11'i: Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Mendy, Rodrigo, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Foden, Sterling, Jesus
Liverpool 11'i: Alisson, Gomez, van Dik, Alexander-Arnold, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino