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02.07.2020 - 18:48 |

Manchester City - Liverpool (CANLI)

İngiltere Premier Lig'inde 33. hafta maçında şampiyon Liverpool deplasmanda Manchester City'e konuk oluyor. Mücadele saat 22.15'te başladı.

Manchester City - Liverpool (CANLI)
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Manchester City - Liverpool (CANLI)

İngiltere Premier Lig'inde 33. hafta maçında şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, lig ikincisi Manchester City'e konuk oluyor. Dev mücadele saat 22.15'te başladı.

GOL: 25' Kevin De Bruyne (Penaltı) (Manchester City)

İLK 11'LER

Manchester City 11'i: Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Mendy, Rodrigo, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Foden, Sterling, Jesus

Liverpool 11'i: Alisson, Gomez, van Dik, Alexander-Arnold, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino  

 
Manchester City - Liverpool (CANLI)
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